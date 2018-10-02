Мясникович предложил пятилетку сменить на семилетку

Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович заявил о необходимости разработки проекта гибридной семилетки социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.

"И под это должно быть соответствующее законодательство", - сказал сегодня Мясникович на открытии осенней сессии парламента, уточнив, что гибрид будет состоять из «конкретной двухлетки на 2019-2020 годы» и основных положений до 2025 года.

Мясникович не уточнил, почему возникла острая необходимость разработки семилетнего плана. Но, похоже, референдуму быть…