Трамп одобрил новые санкции против РФ по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей, пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Первый пакет ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в прошлом году. Этот документ предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химоружие.

Введенные в прошлом августе ограничения касались запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе об используемых в авиационной отрасли. Тогда в Госдепартаменте указывали, что, если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неиспользования химоружия и не согласится на допуск международных экспертов, ее ждет второй раунд санкций, передает РБК.

Этот раунд включает шесть возможных мер, из которых президент обязан выбрать хотя бы три. Две из них носят символический характер: речь идет о блокировании международной финансовой помощи и запрете для американских банков предоставлять кредиты российским властям. Среди возможных мер есть и одна дипломатическая: понижение статуса двусторонних отношений. А три остальные несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса: полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольствия и сельхозпродукции) и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери в марте 2018 года. Британия считает Россию причастной к их отравлению, Москва обвинения отрицает.