Последнее обновление: 10.08.2018 09:18

Медведев: усиление санкций против РФ можно будет считать объявлением экономической войны

/ПРАЙМ/. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", — заявил он, отвечая на вопрос о том, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул: "Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи".

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