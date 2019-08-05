США ввели новые санкции против РФ за отравление Скрипалей

Президент США Дональд Трамп одобрил второй раунд санкций в отношении РФ в ответ на отравление российского двойного агента в Британии.

Новые санкции включают в себя запрет американским банкам на покупку на первичном рынке суверенных российских облигаций, номинированных не в рублях, и предоставление нерублевого финансирования российскому государству.

США также будут препятствовать выделению кредитов, финансовой и технической помощи РФ со стороны международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и МВФ, говорится в сообщении Госдепартамента.

Кроме того, Вашингтон введет дополнительные экспортные ограничения, которые будут распространяться на продукцию, оборот которой контролирует министерство торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

При этом санкции не затронут действующие контракты между американскими компаниями и их российскими клиентами. Исключения могут быть сделаны в том числе и для экспорта товаров, которые необходимы для аэрокосмической отрасли и гражданской пассажирской авиации, для дочерних предприятий американских компаний в РФ.

Санкции могут отменить только спустя 12 месяцев после начала их действия и только в том случае, если США придут к выводу, что РФ выполнила условия, описанные в американском законе 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием.

Россия для снятия санкций должна предоставить надежные гарантии того, что она не готовится к применению и не будет использовать в будущем химическое оружие, разрешить международным контролерам проверить выполнение этих гарантий, а также возместить убытки жертвам атаки в Солсбери.

В сообщении Госдепартамента США говорится, что новые санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа.

Первую часть санкций Вашингтон ввел в прошлом году после заявлений США и Британии причастности Москвы к отравлению бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери. РФ отрицает свою причастность.

“После первого раунда санкций в ответ на предпринятую Россией попытку покушения на убийство частного лица в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантии, которые требует американское законодательство. Поэтому мы вводим второй раунд санкций. Это еще один пример, когда мы действуем более жестко по отношению к России, чем предыдущие администрации”, - сказал представитель Белого дома Хоган Гидли, которого цитирует Reuters.