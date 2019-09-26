США ужесточили санкции против России за поддержку Асада

Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции против компаний и лиц из Российской Федерации из-за поддержки режима президента Башара аль-Асада в Сирии.Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США.

В частности, санкции введены за доставку авиатоплива Вооруженным силам Российской Федерации в Сирии, которые поддерживают режим президента Башара аль-Асада. Топливо доставлялось в обход ранее введенных ограничительных мер, передает УНИАН.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки внесло в список одну компанию, трех человек и пять судов, причастных к схеме избежания соблюдения санкций за содействие в доставке топлива для реактивных самолетов российским силам, которые действуют в Сирии", - говорится в сообщении.

В частности, ограничительные меры применены против заместителя генерального директора по юридическому сопровождению ОАО «Совфрахт» Ильи Логинова, директора дирекции по морским перевозкам ОАО «Совфрахт» Ивана Окорокова и первого заместителя генерального директора ОАО «Совфрахт» Карена Степаньяна.

Также под санкции попали ООО «Маритайм Ассистанс» и пять судов. Кроме того, сказано, что транспортная компания «Совфрахт-Совмортранс» и ее дочерняя компания «Совфрахт» еще в сентябре 2016 года были внесены в санкционный список из-за деятельности в оккупированном Россией Крыму. В 2016-2017 годах эта компания скрывала поставки топлива в Сирию, привлекая московскую компанию ООО «Маритайм Ассистанс».