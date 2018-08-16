США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

Администрация США включила в санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, российскую компанию "Профинет" и ее генерального директора Василия Колчанова.

Штрафные меры введены в связи с нарушением экономического эмбарго в отношении Северной Кореи и содействием незаконным морским поставкам в эту страну, сообщило в среду, 15 августа, американское министерство финансов, передает DW.

Кроме того, в "черный список" включены китайская фирма Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co., а также связанная с ней компания SINSMS, которая зарегистрирована в Сингапуре.

"Действия, которые данные компании, базирующиеся в Китае, Сингапуре и России, используют для попытки обхода санкций, запрещены американским законодательством, и все субъекты судоходной отрасли несут ответственность за их соблюдение, а в противном случае они подвергают себя серьезным рискам", - говорится в заявлении ведомства.

По информации министерства финансов США, компания "Профинет", обслуживающая порты Находки, Восточного, Владивостока и Славянки, предоставляла свои услуги, по меньшей мере, шести судам под флагом КНДР, в том числе находящимся под санкциями судам Chon Myong 1 и Rye song Gang 1. Колчанов лично участвовал в заключении сделок с КНДР и напрямую взаимодействовал с представителями этой страны в России, указывается далее в документе.

В начале августа в "черный список" США был внесен российский банк "Агросоюз". По данным американских властей, "Агросоюз" причастен к финансированию создания в КНДР оружия массового уничтожения. В частности, именно через этот банк переводил средства представитель северокорейского внешнеторгового банка в Москве. МИД РФ назвал это решение Минфина США "54-м санкционным "накатом" США" на Россию с 2011 года.