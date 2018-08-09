Великобритания приветствует санкции США против РФ из-за отравления Скрипалей

Великобритания приветствовала решение США ввести санкции против России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, обнародованном вечером в среду, 8 августа.

"Сильный международный ответ на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется безнаказанным", - подчеркнули в МИД Соединенного Королевства, передает DW.

На фоне объявления Госдепом США о новых штрафных мерах в отношении РФ рубль обновил свои минимальные значения на Московской бирже. Курс доллара к рублю вечером 8 августа достиг 65,69 рубля, что на 2,2 рубля больше, чем при закрытии торгов днем ранее. В последний раз рубль торговался к доллару так дешево в 2016 году. Курс евро впервые за три месяца поднялся выше 76 рублей и достиг отметки в 76,26 рубля (плюс 2,61 рубля к закрытию предыдущих торгов).

Вечером 8 августа Госдеп США объявил о том, что в районе 22 августа в отношении России будет введен пакет санкций, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие.

Этот пакет ограничивает экспорт продукции двойного назначения. Вместе с тем, санкции не будут касаться поставок оборудования для гражданской авиации и сотрудничества в космической сфере, передает РБК.

Закон 1991 года предусматривает, что если страна в течение следующих трех месяцев не откажется от применения химического оружия и не пустит к себе независимых наблюдателей, то в силу вступит второй пакет санкций. Он предусматривает снижение уровня дипотношений, минимизацию внешнеторговых связей, а также запрет авиакомпании («Аэрофлоту») на полеты в США.