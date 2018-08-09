Кремль возмущен новыми санкциями США, обвалившими рубль до уровня 2016 года

Кремль считает неприемлемым введение санкций США в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы считаем категорически неприемлемым увязывать новые рестрикции, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери". Мы еще раз решительно отвергаем любые обвинения в контексте возможной причастности российского государства к произошедшему в Солсбери. Об этом не может идти и речи", - сказал он.

По словам Пескова, Кремль считает преждевременным говорить о том, какие меры Москва примет в ответ на новые санкции США.

"Мы слышали официальное заявление о новых так называемых санкциях, и мы слышали какого-то чиновника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому пока мы не поняли конкретно официально, о чем идет речь, говорить о каких-либо контрмерах, разумеется, было бы неверно", - отметил спикер Кремля.

Песков пообещал, что Россия будет удерживать финансовую систему в "надлежащем состоянии" на фоне "непредсказуемости США".

"Безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии, это очевидно", - подчеркнул он.

Как известно, на фоне объявления о подготовке новых санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

Соединенные Штаты в среду объявили, что введут новые санкции против России, убедившись в том, что Москва несет ответственность за атаку нервно-паралитическим агентом в Великобритании.

Ожидается, что эти санкции вступят в силу примерно 22 августа 2018 года.