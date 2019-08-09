ЦБР счёл реакцию рынка РФ на новые санкции США умеренной

Центробанк впервые прокомментировал новые санкции США против России, признав их влияние на рынки умеренным и оценив запас валютной ликвидности у банковского сектора РФ на 1 июля 2019 года в $18,7 миллиардов, что должно поддержать новые размещения суверенных евробондов, если на них решится Минфин.

Новые санкции включают в себя запрет американским банкам на покупку на первичном рынке суверенных российских облигаций, номинированных не в рублях, и предоставление нерублевого финансирования российскому государству, передает Reuters.

"Данный запрет не является значимым для рынка государственных еврооблигаций, так как российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций", - говорится в обзоре ЦБР.

После значительных размещений государственных еврооблигаций РФ в апреле и июне 2019 года доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД закрепилась на уровне 54,2% на конец июля, а объем вложений составил иностранцев $22,2 миллиарда, подсчитал ЦБ.

Расширение санкций США против РФ способствовало краткосрочному росту доходностей ОФЗ в начале августа, но в последующие дни этот рост был в значительной степени отыгран, пишет ЦБР.

За первые четыре рабочих дня августа нерезиденты продали ОФЗ на 19 миллиарда рублей.

“Реакция рынка ОФЗ на новость о санкциях была умеренной”, - заключил ЦБР.

Минфин России, учитывая рекордные объемы размещений ОФЗ в начале года и досрочное выполнение квартального плана, предлагал на аукционах лимитированный объем ОФЗ.

В итоге доля в объемах покупок ОФЗ нерезидентами и дочерними иностранными банками на аукционах снизилась с 39% в июне до 29% в июле.

Учитывая снижение первичного предложения ОФЗ в июле, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ оставалась на одном уровне до момента доразмещения ОФЗ 26 июля, в этом размещении участвовал ВЭБ.

С 1 по 25 июля доля выросла до 30,2%, после доразмещения ОФЗ по закрытой подписке доля сократилась до 29,5% на 31 июля.

В июле нерезиденты и дочерние банки покупали ОФЗ в основном на аукционах (25 миллиардов рублей) и внебиржевых торгах (26 миллиардов рублей), а продавали на бирже (15 миллиардов рублей), пишет ЦБ.