Последнее обновление: 18.01.2019 16:29

Ужесточение санкций США ударит по кредитному профилю России - Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу предупредило, что введение новых жестких санкций США в отношении Москвы отрицательно скажется на кредитном профиле России.

“Наиболее деструктивные потенциальные новые санкции могут быть введены законодательными органами США, инициативы которых включают введение ограничений в отношении госдолга, контролируемых государством финансовых институтов и энергетического сектора”, - сообщило Moody’s, которое на текущий момент оценивает рейтинг России на уровне “Ba1” с “позитивным прогнозом”.

Рейтинговое агентство Fitch в декабре сообщило, что, скорее всего, лишит рейтинг России “позитивного” прогноза в 2019 году, если США введут санкции против госдолга РФ.

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