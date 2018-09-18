Последнее обновление: 18.09.2018 14:31

Лукашенко провел очередные кадровые ротации

Лукашенко 18 сентября устроил очередную серию кадровых перестановок назначений.

В частности, он назначил:

Вовка Виталия Михайловича- помощником президента-инспектором по Витебской области;

Марковича Василия Михайловича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике;

Самосуева Алексея Ивановича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания;

Герасимова Василия Николаевича- заместителем председателя Комитета государственного контроля;

Бриля Вячеслава Станиславовича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Брилевича Игоря Максимовича- председателем Пинского райисполкома;

Боданина Александра Иосифовича- председателем Браславского райисполкома;

Киселевича Михаила Леонидовича- председателем Лепельского райисполкома;

Ребковца Валерия Васильевича- первым заместителем председателя Брестского облисполкома;

Ефремова Бориса Сергеевича- заместителем председателя Витебского облисполкома;

Маркевича Ивана Станиславовича- заместителем председателя Минского облисполкома;

Столярчука Олега Валерьевича- членом Витебского облисполкома;

Реуцкого Дмитрия Васильевича- членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.

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