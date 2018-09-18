Лукашенко провел очередные кадровые ротации

Лукашенко 18 сентября устроил очередную серию кадровых перестановок назначений.
В частности, он назначил:
Вовка Виталия Михайловича- помощником президента-инспектором по Витебской области;
Марковича Василия Михайловича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике;
Самосуева Алексея Ивановича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания;
Герасимова Василия Николаевича- заместителем председателя Комитета государственного контроля;
Бриля Вячеслава Станиславовича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кот-д'Ивуар по совместительству.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Брилевича Игоря Максимовича- председателем Пинского райисполкома;
Боданина Александра Иосифовича- председателем Браславского райисполкома;
Киселевича Михаила Леонидовича- председателем Лепельского райисполкома;
Ребковца Валерия Васильевича- первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
Ефремова Бориса Сергеевича- заместителем председателя Витебского облисполкома;
Маркевича Ивана Станиславовича- заместителем председателя Минского облисполкома;
Столярчука Олега Валерьевича- членом Витебского облисполкома;
Реуцкого Дмитрия Васильевича- членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.