Последнее обновление: 11.09.2018 12:30

Лукашенко изучает европейский опыт местного самоуправления

Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.

"Местное самоуправление, управление регионами - это весьма важная в современном мире тема», - неожиданно сказал Лукашенко.

«И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с конгрессом", - добавил белорусский правитель.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов.

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