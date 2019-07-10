Последнее обновление: 10.07.2019 16:19

Японские акции снизились в преддверии выступления Пауэлла

Японский индекс Nikkei снизился, проведя торги среды в узких диапазонах, в то время как инвесторы ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Nikkei закрылся снижением на 0,15% до 21.533,48 пункта.

Фондовые рынки сфокусировались на выступлении Пауэлла позднее в среду, в ходе которого он может усилить или ослабить ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики.

“Инвесторы тревожатся, надеясь понять из комментариев Пауэлла, продолжит ФРС снижать ставки или нет”, - сказал Ютака Миура, старший технический аналитик Mizuho Securities.

Акции машиностроительного сектора снизились, после того как японская отраслевая ассоциация сообщила о падении заказов на машинное оборудование на 38% в июне.

Акции Fanuc подешевели на 2,1%, Yaskawa Electric - на 1,5%, а Keyence Corp - на 0,7%.

Бумаги Chiba Bank прибавили 3,8% после того, как кредитор и Bank Of Yokohama сообщили, что рассматривают возможность слияния. Акции финансовой группы Concordia Financial Group, материнской компании Bank Of Yokohama, выросли на 1,2%.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,23% до 1.571,32 пункта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование