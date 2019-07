Японские акции снизились в преддверии выступления Пауэлла

Японский индекс Nikkei снизился, проведя торги среды в узких диапазонах, в то время как инвесторы ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Nikkei закрылся снижением на 0,15% до 21.533,48 пункта.

Фондовые рынки сфокусировались на выступлении Пауэлла позднее в среду, в ходе которого он может усилить или ослабить ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики.

“Инвесторы тревожатся, надеясь понять из комментариев Пауэлла, продолжит ФРС снижать ставки или нет”, - сказал Ютака Миура, старший технический аналитик Mizuho Securities.

Акции машиностроительного сектора снизились, после того как японская отраслевая ассоциация сообщила о падении заказов на машинное оборудование на 38% в июне.

Акции Fanuc подешевели на 2,1%, Yaskawa Electric - на 1,5%, а Keyence Corp - на 0,7%.

Бумаги Chiba Bank прибавили 3,8% после того, как кредитор и Bank Of Yokohama сообщили, что рассматривают возможность слияния. Акции финансовой группы Concordia Financial Group, материнской компании Bank Of Yokohama, выросли на 1,2%.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,23% до 1.571,32 пункта.