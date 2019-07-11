Nikkei закрылся ростом на фоне сигналов Пауэлла о скором снижении ставокь

Индекс Nikkei закрылся в плюсе в четверг после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, усиливших ожидания о снижении ставок в США в июле, в то время как страховой сектор оказался под давлением из-за падения акций Japan Post Insurance.

Nikkei завершил торги четверга подъемом на 0,5%, достигнув уровня в 21.643,53 пункта.

Акции Nintendo Co выросли на 4,2% после того, как компания представила портативную консоль Nintendo Switch Lite.

Опасения о торговой политике и слабости глобальной экономики “продолжают оказывать давление на прогноз для экономики США”, и ФРС готова “действовать, как необходимо” для поддержки экономического роста, говорится в тексте выступления Пауэлла перед Конгрессом.

Аналитики говорят, что после комментариев Пауэлла внимание инвесторов переключилось на квартальные результаты японских компаний.

Акции Japan Post Insurance Co упали на 6,4%, достигнув рекордного минимума, после того как компания признала злоупотребления в отношении более чем 90 тысяч страховых полисов.

Бумаги Bandai Namco Holdings подскочили на 19%, после того как Nikkei Inc сообщила, что включит акции компании в индекс Nikkei 225.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,5% до 1.578,63 пункта.