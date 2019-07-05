Nikkei вырос 5 неделю кряду, в фокусе инвесторов - данные о занятости в США

Японский индекс Nikkei завершил волатильную сессию пятницы ростом, при этом инвесторы продолжали быть осторожными перед выходом ключевых данных о занятости в США, в то время как акции нефтяных и горнорудных компаний находились под давлением из-за падения цен на нефть.

Nikkei вырос на 0,2% до 21.746,38 пункта к закрытию торгов в пятницу. За неделю индекс поднялся на 2,2%, демонстрируя рост пятую неделю кряду на фоне усиления надежд на прогресс в торговых переговорах США и Китая.

Объемы торгов были небольшими в связи с закрытием американского рынка накануне по случаю Дня независимости.

Инвесторы сохраняли осторожность в ожидании отчета о занятости в США за июнь, который может оказать влияние на денежно-кредитную политику ФРС в краткосрочной перспективе.

Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 102.000 после увеличения на пересмотренные 41.000 в предыдущем месяце, свидетельствуют данные компании Automatic Data Processing Inc, вышедшие в среду.

Акции Advantest Corp выросли на 1,8%, а бумаги Panasonic Corp потеряли 0,5%.

Акции горнорудных и нефтяных компаний снизились после падения цен на нефть на фоне опасений по поводу перспектив глобального экономического роста.

Более широкий индекс Topix набрал 0,2% до 1.592,58 пункта.