Токио открылся падением, Гонконг – ростом

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи (ТФБ) во вторник упали почти на 3%, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций опустился на 2,91% по сравнению с уровнем 9 марта, до отметки 19125,24 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,84%, до 1349,55 пункта. В понедельник основные показатели ТФБ потеряли около 5%.

На открытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 0,7%, что невыгодно экспортерам. Она торгуется на уровне 102,97-102,98 иены за доллар, передает ТАСС.

Рост котировок акций наметился во вторник на Гонконгской фондовой бирже после крупного обвала на мировых площадках. Индекс Hang Seng в момент открытия утренних торгов поднялся на 245 пунктов (0,98%) и вышел на отметку 25285, свидетельствуют данные рынка.

Положительная динамика передалась 48 из 50 ведущих голубых фишек. Однако подавляющее большинство из них не смогли отыграть потери предыдущего дня, когда обвал биржевого индикатора достигал 4,2%.