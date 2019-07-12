Последнее обновление: 12.07.2019 16:40

Nikkei закрылся ростом благодаря Fast Retailing; акции Yaskawa упали

Японский индекс Nikkei закрылся в плюсе по итогам волатильной сессии пятницы благодаря росту акций Fast Retailing, но слабые результаты Yaskawa Electric потянули бумаги производителей оборудования вниз.

Акции Remixpoint Inc закрылись падением на 19% после того, как компания сообщила, что обнаружила неправомерную утечку виртуальной валюты на сумму около 3,5 миллиарда иен.

Nikkei завершил торги пятницы подъемом на 0,2%, достигнув 21.685,90 пункта. За неделю индекс потерял 0,3%, зафиксировав первое такое снижение за последние шесть недель.

Бумаги Fast Retailing подскочили на 3,2% после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли ниже ожиданий, но сообщила, что годовые результаты находятся на пути к достижению рекордной высоты.

Более широкий индекс Topix потерял 0,2%, опустившись до 1.576,31 пункта.

Акции Yaskawa Electric упали на 3,9% после того, как компания отчиталась в четверг о снижении операционной прибыли за март-май на 58%.

Слабые результаты Yaskawa негативно повлияли на других производителей оборудования. Акции Fanuc Corp упали на 2%, Keyence Corp - на 1,5%, а SMC Corp - 2.4%.

Японские рынки будут закрыты в понедельник.

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