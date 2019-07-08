Фьючерсы на нефть торгуются без внятной динамики, рынок следит за глобальными рисками

Цены на нефть слабо менялись в понедельник, в то время как трейдеры оценивали геополитические риски с учетом влияния на мировую экономику торговой войны между Китаем и США, хотя вышедшая на прошлой неделе американская трудовая статистика, превысившая прогнозы, оказывала поддержку рынку.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,12% до $64,31 к 9:58, а WTI - на 0,10% до $57,57 за баррель.

Темпы роста числа рабочих мест в США резко ускорились в июне, однако умеренное повышение зарплат и усиливающиеся признаки замедления экономики все еще могут подтолкнуть ФРС к снижению ставки позднее в июле.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 224.000, тогда как аналитики ожидали роста на 160.000.

Однако торгово-экономическая война между США и Китаем ухудшает перспективы роста мировой экономики и спроса на нефть.

Советник по экономическим вопросам Белого дома Ларри Кудлоу подтвердил, что на этой неделе состоится встреча высокопоставленных представителей США и Китая для продолжения торговых переговоров.

Нефть получила некоторую поддержку от усиливающейся напряженности вокруг Ирана и после продления сокращения добычи ОПЕК и партнерами на прошлой неделе.