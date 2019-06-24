Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут в понедельник на фоне сохранения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами после того, как госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в отношении Тегерана будут объявлены “серьезные” санкции.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,41% до $65,47 за баррель к 8:40, а WTI прибавила 0,68% до $57,82 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе, что отменил удар по Ирану, потому что это было бы непропорциональным ответом на уничтожение Тегераном американского разведывательного беспилотника, а в воскресенье повторил, что не стремится к войне с Ираном.

Помпео сообщил, что в понедельник будут объявлены “серьезные” санкции против Ирана, направленные на дальнейшую блокировку ресурсов, которые Тегеран использует для финансирования своей деятельности в регионе.