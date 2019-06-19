Нефть растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке, надежд на сделку США и Китая

Рост цен на нефть продолжился в среду в связи с возрождением надежд на торговую сделку между США и Китаем и опасениями о потенциальном конфликте между США и Ираном на Ближнем Востоке после атак на танкеры на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,13% до $62,22 за баррель к 8:59 МСК, а WTI поднялась на 0,24% до $54,03 за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере во вторник о начале подготовки к его встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке на следующей неделе.

Торговые переговоры между США и Китаем в мае были прерваны после того, как Вашингтон обвинил Пекин в отказе от ранее согласованных обязательств.

Контакты между двумя сторонами с тех пор были ограниченными, и Трамп неоднократно угрожал ввести новые тарифы на китайскую продукцию, что означало бы эскалацию конфликта, которой компании в обеих странах хотели бы избежать.

Страхи о конфронтации между Ираном и США возросли после атак на два нефтяных танкера в Оманском заливе в прошлый четверг, в которых США обвинили Иран, однако Тегеран решительно отверг все обвинения.