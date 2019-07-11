Цены на нефть достигли 6-недельного максимума из-за шторма в Мексиканском заливе

Фьючерсы на нефть достигли шестинедельного максимума в четверг из-за угрозы шторма в Мексиканском заливе, в то время как инцидент с британским танкером на Ближнем Востоке указал на сохранение напряженности в регионе.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,43% до $67,30 за баррель к 09:26 МСК, на американскую легкую нефть WTI - также на 0,43% до $60,69 за баррель.

Ранее в ходе торгов фьючерсы на Brent достигли максимума с 30 мая в $67,38, WTI - пика с 23 мая в $60,83 за баррель.

Пять лодок, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции, в среду подошли к британскому нефтяному танкеру и попросили его остановиться в иранских водах, но отошли после предупреждения британского военного корабля по радиосвязи, сообщил представитель американских военных.

Американские нефтепроизводители в среду сократили добычу нефти в Мексиканском заливе почти на треть в ожидании крупного шторма.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США.