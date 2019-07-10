Последнее обновление: 10.07.2019 10:20

Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли в среду после того, как данные указали на сокращение запасов в США четвертую неделю подряд, ослабив беспокойство по поводу перенасыщения рынка в условиях глобальной торговой напряженности.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,98% до $64,79 за баррель к 08:07, а на американскую легкую нефть WTI - на 1,38% до $58,63 за баррель.

Снижение запасов нефти в США за неделю превзошло прогнозы аналитиков. По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.

Тем не менее, согласно прогнозам, добыча нефти в США достигнет рекордных 12,36 миллиона баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с прошлогодним максимумом в 10,96 миллиона баррелей в сутки, сообщило во вторник Управление энергетической информации США (EIA).

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