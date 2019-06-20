Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов нефти в США и договоренности ОПЕК+ о дате встречи

Цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне большего, чем ожидалось, снижения запасов нефти в США по официальным данным, а страны ОПЕК наконец договорились о дате проведения заседания для обсуждения вопроса о сокращении добычи нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4% до $62,68 за баррель к 8.21, а WTI поднялась на 0,68% до $54,44 за баррель.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 14 июня, на 3,11 миллиона баррелей до 482,36 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду, в то время как аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 1,08 миллиона баррелей.

ОПЕК договорилась о переносе следующей встречи на 1 июля, за которой 2 июля последуют переговоры с партнерами, не входящими в организацию, говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти обсудит вопрос продления соглашения, срок действия которого истекает в конце июня, о сокращении добычи нефти до 1,2 миллионов баррелей в сутки.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов сказал газете “Аль-Баян”, что продление “логично и разумно”.

“Волатильность цен на нефть, вероятно, сохранится, но предстоящее заседание ОПЕК должно предоставить рынкам разумную поддержку и дать им столь необходимую передышку”, - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер Vanguard Markets в Бангкоке.