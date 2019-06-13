Цены на нефть стабилизировались после падения из-за высоких запасов

Цены на нефть выросли в четверг, компенсировав часть потерь от резкого падения на 4% на предыдущей сессии в связи с продолжающимся ростом запасов нефти в США и опасениями по поводу снижения спроса.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,63% до $60,60 за баррель к 08.46, а на американскую легкую нефть WTI -на 0,25% до $51,39 за баррель.

Запасы нефти в США неожиданно выросли вторую неделю подряд, поднявшись на 2,2 миллиона баррелей на прошлой неделе несмотря на то, что аналитики ожидали снижения на 481.000 баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Во вторник EIA снизила свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2019 году.

Неопределенность макроэкономических перспектив и ограничения на добычу нефти из Ирана и других стран могут заставить ОПЕК+ свернуть сделку по сокращению предложения.

В то время как официальные представители некоторых стран-членов ОПЕК сказали, что группа ОПЕК+, скорее всего, остановит сокращения, Алжир предложил наоборот, их усилить, сообщили четыре источника, напрямую знакомые с ситуацией.