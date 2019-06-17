Последнее обновление: 17.06.2019 09:50

Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке после атак на танкеры

Цены на нефть растут в понедельник после заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке на фоне усиливающейся напряженности после атак на танкеры на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,27% до $62,18 за баррель к 8:10, а WTI поднялась на 0,15% до $52,59 за баррель.

Цены подскочили на 4,5% в четверг после атак на два нефтяных танкера вблизи Ирана и Ормузского пролива.

Это уже второе нападение на нефтяные танкеры за последний месяц в важнейшем в мире регионе с точки зрения поставок нефти, произошедшее на фоне растущей напряженности между США и Ираном. Вашингтон обвинил в атаке Иран, Тегеран отверг свою причастность к инциденту.

“Мы не хотим войны. Мы делаем все возможное, чтобы этого избежать”, - сказал Помпео в интервью Fox News Sunday, добавив: “Иранцы должны очень четко понимать, что мы будем и впредь принимать меры, которые будут удерживать Иран от подобного поведения”.

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