Япония пока не заметила эффекта от сделки ОПЕК+

Нефтяной бизнес Японии в целом положительно оценивает соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи, однако не видит пока существенного роста цен на рынке.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении, с которым выступил председатель Нефтяной ассоциации Японии Такаси Цукиока, возглавляющий крупную корпорацию Idemitsu Showa Shell, передает ТАСС.

«Можно дать в целом положительную оценку этому соглашению как мере, направленной на стабилизацию рынка. Однако масштабы сокращения производства оказались меньше ожидаемых. В этих условиях цены на нефть по-прежнему находятся на низком уровне. Мы возлагаем надежды на дальнейшие консультации по этому вопросу», отмечается в заявлении.

Нефтяная ассоциация Японии объединяет 11 основных компаний страны, которые занимаются добычей, перевозкой и переработкой нефти.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они согласовали сокращение добычи всеми 23 странами на уровне 9,7 млн баррелей.

Мировые цены на нефть начали неспешный рост на решении ОПЕК+, прибавив на пике 6-8%. Однако к настоящему времени рынок растеря запас оптимизма, и цены практически вернулись на исходный уровень.

Так, нефть сорта Brent на 9:56 торгуется у отметки за $31,82 баррель, показывая рост на 1,06%. В свою очередь, нефть марки WTI торгуется у отметки $ 23,25 за баррель, что лишь на 2,15% больше закрытия торгов перед выходными.

Еще ряд стран, которые ранее не входили в периметр сделки, а именно США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие, снизят добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.