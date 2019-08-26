Нефть дешевеет на фоне усиления риска рецессии из-за торговой войны

Цены на нефть снижаются в понедельник, а фьючерсы на WTI достигли минимума более чем двух недель, поскольку обострение торговой войны между США и Китаем ослабило уверенность инвесторов в росте глобальной экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,04% до $58,72 за баррель к 8:06, а WTI - на 1,24% до $53,5 за баррель. Ранее Brent достигла минимума с 15 августа в $58,24, а WTI - минимума с 9 августа в $52,96 за баррель.

Обеспокоенность по поводу замедления темпов экономического роста усилилась из-за обострения торговой напряженности между США и Китаем.

Китай в пятницу объявил, что введет дополнительные пошлины на 5.078 видов американской продукции с тарифной ставкой от 5% до 10%. Тарифы будут введены в два этапа и вступят в силу 1 сентября и 15 декабря, распространившись в частности на сельхозпродукцию, нефть, небольшие самолеты и автомобили.

В ответ президент США Дональд Трамп призвал американские компании искать способы прекратить деятельность в Китае и производить больше продукции в США, а затем объявил о повышении действующих и запланированных пошлин на китайские товары.