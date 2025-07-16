NVIDIA адаптирует чипы под экспортные ограничения

Компания NVIDIA готовится возобновить поставки своих чипов в Китай после нескольких месяцев регуляторной нестабильности, сообщает TechCrunch.

В 2023 году из-за ограничений, введенных правительством США, NVIDIA приостановила продажу некоторых своих AI-чипов в Китай. Эти меры были направлены на ограничение доступа Китая к передовым технологиям.

Теперь NVIDIA планирует выйти на рынок с новыми, адаптированными чипами, которые имеют меньшую производительность, но соответствуют требованиям санкций. Это позволит компании сохранить доходы в Китае и стабилизировать глобальную цепочку поставок.

Аналитики оценивают этот шаг как стратегически важный для NVIDIA. Китай остается одним из крупнейших рынков в сфере искусственного интеллекта, и присутствие там имеет ключевое значение для компании.