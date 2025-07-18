Власти Беларуси запретили учитывать расходы на премиальные авто в себестоимости

Постановлением министерств антимонопольного регулирования и торговли, экономики, финансов, труда и соцзащиты № 45/15/54/62 от 2 июля 2025 года расширен перечень расходов, которые не включаются в себестоимость продукции для целей ценообразования.

Документом, в частности, скорректирована инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования. В список добавили затраты на содержание люксовых авто. В том числе расходы по уплате транспортного налога и амортизационные отчисления.

Изменения затронут компании, которые ранее включали такие расходы в стоимость выпускаемой продукции.

Под ограничение попадают машины из специального списка, утвержденного Советом Министров, облагаемые налогом по повышенным ставкам.

Теперь в перечне фиксируется почти два десятка автомобильных марок, включая такие известные люксовые бренды, как Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari и Lamborghini.

Постановление вступает в силу через пять дней после официального опубликования.