В Германии хотят построить три новых завода по производству чипов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на программу развития высоких технологий.

В ее рамках правительство Германии хочет сделать страну ведущим центром производства микросхем в Европе. Это должно дать стимул будущим разработкам, особенно в области искусственного интеллекта.

"Мы привлекаем в Германию новые заводы по производству чипов и превращаем Германию в место №1 по производству чипов в Европе", - говорится в новой программе.

Завод американской компании Wolfspeed, как ожидается, начнет строиться осенью в земле Саар. Другой завод, принадлежащий совместному предприятию тайваньской TSMC и немецким Bosch и Infineon уже строится в Дрездене. Детали о третьем заводе пока не раскрываются.

"Мы хотим, чтобы к 2030 году 10% нашего ВВП было основано на ИИ", - говорится в документе.

Там же отмечается, что потенциал создания добавленной стоимости с помощью ИИ составляет для Германии €300-400 млрд в год.