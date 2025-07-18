Конгресс США одобрил три законопроекта о криптовалютах

Палата представителей США одобрила законопроект GENIUS Act, который устанавливает правила для стейблкоинов. Об этом сообщила журналистка FOX Business Элеонор Терретт.

Он направлен на подпись президенту Дональду Трампу и станет первым значимым законом о криптовалютах в стране.

Всего конгрессмены приняли три проекта, связанных с цифровыми активами. Поддержка инициатив обеими партиями оказалась выше, чем ожидали аналитики.

CLARITY Act, создающий регуляторную базу для всего сектора, приняли 294 голосами против 134. «За» проголосовали 78 представителей Демократической партии, что вдвое больше прогнозов;

GENIUS Act поддержали 308 конгрессменов при 122 голосах «против». Законопроект получил голоса 102 демократов;

Anti-CBDC Act, направленный против цифровой валюты центробанка, прошел с минимальным перевесом: 219 голосов «за» и 210 «против».