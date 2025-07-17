Трамп намерен установить пошлины для более 150 стран "одним махом"

Президент США Дональд Трамп намерен отправить единое письмо, в котором сообщит более 150 странам, с какими тарифными ставками они столкнутся. Об этом сообщает Politico.

"Все будет одинаково для всех, для этой группы", – сказал Трамп журналистам во время встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой в Белом доме.

"Это не большие страны, и они не ведут так много бизнеса. Не так, как те, с которыми мы договорились, как Китай, как Япония", – отметил он.

Сейчас все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10%, который Трамп установил в апреле. Ранее Трамп указывал, что новая базовая ставка может составить от 15% до 20%, но в среду не упоминал о тарифной ставке.

Трамп уже разослал около двух десятков писем, информируя отдельных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Япония и Южная Корея, о тарифной ставке, с которой они столкнутся с 1 августа.

Ранее Трамп в письме главе Молдовы Майи Санду сообщил о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению торгового соглашения с Индией, в то время как соглашение может быть достигнуто и с Европой, но еще слишком рано говорить о том, может ли быть достигнуто соглашение с Канадой.