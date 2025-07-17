Продажи новых машин на рынке Казахстана в июне выросли на 16%

В Казахстане за июнь 2025 года продано 19 402 новых легковых и коммерческих автомобиля, что на 16,2% больше, чем в июне прошлого года. Такие данные приводит «Казахстанский автомобильный союз» (КАО).

За 6 месяцев в республике реализовано 104 869 машин – на 26,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В КАО отмечают, что местный авторынок уже четвертый месяц подряд находится на отметке выше 19 тысяч единиц. Одной из причин этого является доступность новых автомобилей благодаря программам, предлагаемым официальными дилерами. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в ближайшие месяцы.

Лидером казахстанского авторынка остается бренд Hyundai, результат которого в июне составил 4116 автомобилей (+17,2% к июню прошлого года). На втором месте находится Chevrolet, машины которой разошлись в количестве 2228 экземпляров (+22,8%). Третью строчку заняла марка Kia с показателем 2203 проданных машины (-26%). Далее следует Jetour (1493 шт.; +125,5%), а замыкает пятерку лидеров Chery (1417 шт.; +14,4%).