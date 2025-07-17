Объем сделок с торговой недвижимостью в Польше достиг €320 млн за полгода

В первой половине 2025 года объем сделок на рынке недвижимости в Польше составил€ 320 млн. Такие данные приводятся в свежем отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Несмотря на то, что это значение на 35% ниже среднего показателя за последние пять лет, аналитики компании уверены, что вторая половина года может принести резкий рост и приблизиться к рекордным €1,6 млрд, зафиксированным в 2024 году.

«Настроения инвесторов позитивны, а число объектов, готовящихся к продаже, говорит о высоком потенциале. Сегмент торговой недвижимости в Польше идет в ногу с общеевропейским трендом восстановления и уверенного возвращения капитала», - отметила Александра Влодарчик, представитель Cushman & Wakefield.

По ее словам, в 2024 году преобладали сделки с крупными торговыми центрами, тогда как с начала 2025 года в лидеры вышел сегмент торговых парков.

Крупнейшей сделкой стало приобретение чешским инвестором My Parks сети из десяти современных торговых парков A-Centrum, ранее принадлежащих инвестиционной группе BHM Group. Это крупнейшая портфельная сделка в данном сегменте за последние четыре года.

Второе по значимости приобретение — торговый центр Аркады Вроцлавские, который перешел под управление компании Vastint. Планируется его преобразование в многофункциональный комплекс. Кроме того, сменили владельцев шесть региональных торговых центров, включая три объекта Plaza Centres на Верхней Силезии, купленные украинским фондом Focus Estate Fund, а также Пассаж Свентокшиский в Кельце, Галерея Свидницка и Галерея Млыньска в Рачибуже.

Специалисты подчеркивают, что банковский сектор сохраняет интерес к финансированию подобных проектов: в среднем объем финансирования составляет 50% от рыночной стоимости объекта, с годовой маржой на уровне 2% — для наиболее привлекательных активов.