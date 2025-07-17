Украина переправила "Руслан" в Германию без российских запчастей

После завершения модернизации Ан-124-100, принадлежащего компании "Антонов", самолет перемещен в Германию. Об этом сообщили в компании.

"АО "Антонов" завершило сложный многолетний проект по глубокой модернизации одного из своих легендарных транспортных самолетов Ан-124-100. 11 июля 2025 года "Руслан" безопасно перемещен в Германию", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Этот самолет, изготовленный в 1994 году, имеет более 21 тыс. летных часов и более 5,5 тыс. полетов. Работы по его глубокой модернизации началась с 2021 года.

Цель модернизации - замена основных комплектующих, которые изготавливались в России, на современные комплектующие западного и украинского производства.

Из-за начавшейся в 2022 году войны работы были частично приостановлены, на тот момент самолет находился в разобранном состоянии. "Антонову" удалось возобновить работы и завершить модернизацию в июне 2025 года.

"Усовершенствованный "Руслан" продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении", - добавили в компании.

Сейчас авиационный парк предприятия находится в безопасных условиях, в соответствии с внутренними протоколами безопасности.