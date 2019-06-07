Последнее обновление: 07.06.2019 11:17

Цены на нефть продолжают расти после падения до 5-месячных минимумов

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу, оправившись после падения до пятимесячных минимумов ранее на этой неделе после сообщения о том, что Вашингтон может отложить введение торговых пошлин на мексиканские товары, и на фоне признаков того, что ОПЕК и другие производители могут продлить сокращение добычи.

Фьючерсы на Brent выросли на 1,25% до $62,44 за баррель к 9:18, а на нефть WTI - поднялись на 1,24% до $53,24 за баррель.

Цены на Brent и WTI в среду упали до минимумов с середины января, опустившись до отметки в $59,45 и $50,60 соответственно.

Однако в четверг нефть подорожала вслед за ростом американских акций после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп может отложить тарифы, которые он угрожал ввести на мексиканские товары уже в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин сказал в четверг, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничать с нефтедобывающими странами и принимать совместные решения о действиях на рынке нефти.

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