Последнее обновление: 05.06.2019 15:58

Цены на нефть падают из-за роста запасов в США

Цены на нефть в среду возобновили падение на фоне неожиданного роста запасов в США и комментариев Игоря Сечина, главы Роснефти, который поставил под сомнение сделку ОПЕК+ об ограничении уровней добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,52% до $61,45 за баррель на 8.44 МСК, а WTI опустилась на 1,03% до $52,93 за баррель.

Цены на нефть резко упали на фоне опасений замедления глобального спроса, но во вторник немного отыгрались после роста мировых фондовых рынков, поддержанных надеждами на снижение процентных ставок в США.

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 31 мая, до 478 миллионов по сравнению с прогнозами аналитиков, которые ожидали снижения на 849.000 баррелей, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование