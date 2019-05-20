Цены на нефть растут из-за планов ОПЕК продолжить сокращение добычи

Нефть выросла до многонедельных максимумов в понедельник после того, как ОПЕК сообщила, что, вероятно, сохранит сокращение добычи, которое помогло поддержать цены в этом году, в то же время напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать.

Нефть марки Brent выросла на 1,23% до $73,10 за баррель на 9:27 МСК, а нефть WTI - на 1,12% до $63,46 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что между ОПЕК и союзниками существует консенсус относительно “мягкого” сокращения запасов нефти, но они будут по-прежнему реагировать на потребности “нестабильного рынка”.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ранее сообщил журналистам, что производители способны заполнить любой недостаток нефти и что мягкое сокращение поставок не является “правильным решением”.

Тем временем, президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану в воскресенье в твиттере, написав, что конфликт станет “официальным концом” Ирана, а Саудовская Аравия сказала, что готова ответить “в полную мощь”, а будет война или нет - зависит от Ирана.