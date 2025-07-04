Последнее обновление: 04.07.2025 18:00

В Беларуси с начала года в хозоборот вовлекли более 3 тыс. пустующих домов

В Беларуси в январе-июне 2025 года в хозяйственный оборот вовлечено 3252 пустующих дома. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по имуществу.

Утверждается, что это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вовлечению подлежали дома, признанные пустующими и не используемыми в хозяйственной деятельности. Одновременно с этим в оборот включено 730 га земель, занятых такими строениями. Прирост к уровню 2024 года составил 23%.

За отчетный период реализовано 708 домов, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 407 объектов продано по цене одной базовой величины.

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