Акции китайских "голубых фишек" упали на фоне слабых настроений

Акции китайских “голубых фишек” закрылись понижением в среду на фоне опасений инвесторов по поводу замедления роста экономики и торговых споров Пекина с Вашингтоном, при этом страховые компании и базовый шанхайский индекс выросли.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,23%, субиндекс финансового сектора закрылся на том же уровне, индекс недвижимости опустился на 1,55%, а субиндекс здравоохранения потерял 0,89%.

Однако индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite оправился после предыдущих потерь, закрывшись ростом на 0,16% до 2.914,70.

Акции крупнейших страховых компаний Китая резко выросли, поскольку инвесторы искали выгодные сделки в секторе, оценка стоимости которого, по мнению аналитиков, является привлекательно низкой.

Ценные бумаги People’s Insurance Group of China (PICC) подскочили на 8,85%, а China Life Insurance Co Ltd - на 4,82%.

К 13:06 юань торговался на уровне 6,909 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,908.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Danhua Chemical Technology Co Ltd, Nanjing Tanker Corp и First Tractor Co Ltd, набрав 10,1-10,11%.

Самые большие потери понесли бумаги HNA Infrastructure Investment Group Co Ltd, Qingdao Topscomm Communication Inc и Aurora Optoelectronics Co Ltd, снизившиеся на 5,23-7,38%.