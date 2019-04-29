Акции китайских "голубых фишек" выросли благодаря хорошим промышленным данным

Акции китайских “голубых фишек” в понедельник восстановились после существенных потерь на прошлой неделе, поскольку интерес заграничных инвесторов вырос на фоне оптимистичных производственных данных, указавших на признаки восстановления экономики.

Акции Гонконга также выросли на фоне положительной динамики остальных азиатских рынков благодаря хорошим экономическим данным США и Китая.

Прибыль китайских промышленных компаний выросла в марте после четырехмесячного снижения, показали данные в выходные.

Всеобщие взгляды прикованы к торговым переговорам США и Китая, которые начнутся во вторник. Обе стороны стремятся к заключению сделки для завершения торговой войны двух крупнейших экономик мира.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,28 процента до 3.900,33 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,77 процента до 3.062,50 пункта.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,97 процента до 29.892,81 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises прибавил 1,11 процента до 11.638,18 пункта.

Шанхайский индекс 50 крупнейших компаний SE50 вырос на 1,6 процента.

К 12:30 юань торговался на уровне 6,7325 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,73.

С начала года индекс акций Шанхая вырос на 22,8 процента, а индекс CSI300 - на 29,6 процента. Акции компаний материкового Китая, торгуемые на бирже Гонконга, выросли на 14,9 процента.