Шанхайские акции упали на фоне беспокойства о замедлении роста мировой экономики

Шанхайские акции завершили первую сессию месяца в минусе на фоне беспокойства, что усиливающаяся торговая напряженность может увеличить риски замедления мировой экономики, а также опасений инвесторов по поводу влияния мер стимулирования Пекина на ликвидность.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,1% до 3.632,01 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,3%, опустившись до 2.890,08 пункта.

Фондовые биржи Китая и Гонконга зафиксировали в мае сильнейшее месячное снижение с октября прошлого года из-за роста торговой напряженности между США и Китаем.

Акции упали в понедельник после того, как комиссия по регулированию ценных бумаг Китая сообщила, что торговая война Вашингтона и Пекина оказывает влияние на рынки капитала, но воздействие можно проконтролировать.

К 13:09 юань торговался на уровне 6,9072 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,904.

Гонконгские акции, компенсировав ранние потери, закрылись без изменений в понедельник благодаря росту бумаг телекоммуникационных компаний после сообщения о том, что Пекин будет продвигать развитие технологии 5G, хотя инвесторы по-прежнему обеспокоены замедлением роста мировой экономики.

Индекс Hang Seng закрылся на отметке 26.893,86, в то время как индекс Hang Seng China Enterprises набрал 0,4% до 10.430,64 пункта.