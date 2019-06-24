Акции Китая закрылись в плюсе в надежде на успешные торговые переговоры

Акции Китая закончили торги понедельника в плюсе в надежде на признаки оттепели в американо-китайских торговых переговорах на саммите “Большой двадцатки” на этой неделе.

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа в воскресенье впервые официально подтвердило, что председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать в саммите G20, который пройдет 28 и 29 июня и на котором он, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Новость последовала за решением вице-президента США Майка Пенса в пятницу отменить запланированную речь, посвященную Китаю, что также усилило оптимизм по поводу предстоящих торговых переговоров с Пекином.

Индекс голубых фишек CSI300 и шанхайский Shanghai Composite прибавили 0,2% каждый, поднявшись до 3,841.27 пункта и 3,008.15 пункта соответственно.

Китай и США должны пойти на уступки в рамках торговых переговоров, сказал в понедельник замминистра коммерции Китая Ван Шоувэн в преддверии встречи лидеров Китая и США.

Министерство торговли США сообщило в пятницу о включении нескольких китайских компаний и государственного института в черный список из соображений нацбезопасности, что предусматривает запрет на покупку ими американских запчастей и компонентов без разрешения властей.

Трамп думает над введением требования о том, чтобы сотовое оборудование для сетей нового поколения 5G разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Акции китайских компаний, связанных с 5G, упали на фоне опасений вокруг технологического сектора, возникших после сообщения газеты.

Акции Гонконга закончили торги понедельника практически без изменений в ожидании саммита G20.

Индекс Hang Seng вырос на 0,1% до 28,513.00 пункта, а индекс China Enterprises Index прибавил 0,3% до 10.952,94 пункта.