Последнее обновление: 24.05.2019 16:38

Китайские акции падают 5-ую неделю подряд из-за беспокойства по поводу торговой войны

Пятничная сессия на фондовой бирже в Шанхае закрылась ровно, но акции сохраняют отрицательную динамику пятую неделю подряд на фоне опасений о том, что торговый конфликт США и Китая может вылиться в “холодную войну” технологий.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,28% до 3.593,91 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite восстановил 0,02% до 2.852,99 пункта после раннего падения на 1%.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что спор Вашингтона и Huawei может разрешиться в рамках торгового соглашения между странами.

Министерство торговли США сообщило в четверг, что предлагает ввести новое правило о введении антисубсидиционных пошлин на товары из стран, которые занижают стоимость своих валют по отношению к доллару США, что может повлечь за собой очередное повышение тарифов на китайские товары.

Китай в свою очередь сказал, что Соединенные Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров после добавления Huawei в чёрный список.

К 13.39 юань торгуется на уровне 6,8997 за доллар США, опустившись с уровня 6,9116 на предыдущем закрытии.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank, Huafang и Jiangxi Guotai Group, набрав 10,06-10,08%.

Самые большие потери понесли бумаги Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group, Shanghai Fudan Forward S&T и Fujian Start Group, снизившиеся на 9,99-10,05%.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование