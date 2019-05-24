Китайские акции падают 5-ую неделю подряд из-за беспокойства по поводу торговой войны

Пятничная сессия на фондовой бирже в Шанхае закрылась ровно, но акции сохраняют отрицательную динамику пятую неделю подряд на фоне опасений о том, что торговый конфликт США и Китая может вылиться в “холодную войну” технологий.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,28% до 3.593,91 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite восстановил 0,02% до 2.852,99 пункта после раннего падения на 1%.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что спор Вашингтона и Huawei может разрешиться в рамках торгового соглашения между странами.

Министерство торговли США сообщило в четверг, что предлагает ввести новое правило о введении антисубсидиционных пошлин на товары из стран, которые занижают стоимость своих валют по отношению к доллару США, что может повлечь за собой очередное повышение тарифов на китайские товары.

Китай в свою очередь сказал, что Соединенные Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров после добавления Huawei в чёрный список.

К 13.39 юань торгуется на уровне 6,8997 за доллар США, опустившись с уровня 6,9116 на предыдущем закрытии.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank, Huafang и Jiangxi Guotai Group, набрав 10,06-10,08%.

Самые большие потери понесли бумаги Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group, Shanghai Fudan Forward S&T и Fujian Start Group, снизившиеся на 9,99-10,05%.