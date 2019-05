Рынок акций Китая в мае показал худший результат с октября из-за торговой войны

Китайские фондовые индексы снизились в пятницу, показав в мае худшие результаты с прошлого октября, поскольку набирающая обороты торговая война между Пекином и Вашингтоном привела к ухудшению аппетита к риску и усилила опасения по поводу замедления экономического роста.

Индекс “голубых фишек” CSI300 упал на 0,31% до 3.629,80 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,24% до 2.898,70 пункта.

С начала мая CSI300 и SSEC растеряли 7,2% и 5,8% соответственно, что стало самым сильным падением с октября.

Разногласия США и Китая резко обострились в текущем месяце после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Пекин в отказе от исполнения торговых обещаний и объявил о повышении пошлин на китайские товары стоимостью $200 миллиардов.

В июне Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Однако бывший глава центрального банка Китая Дай Сянлун считает, что лидерам будет “сложно” добиться значительного прогресса в урегулировании торгового спора.

Усилению обеспокоенности инвесторов способствует и ухудшающаяся китайская макроэкономическая статистика, вынуждающая власти реагировать с помощью различных мер стимулирования. Так, вышедшие в пятницу данные показали, что активность в производственном секторе страны в мае сократилась сильнее, чем ждали рынки.

В фокусе внимания инвесторов в пятницу вновь оказались акции компаний, занимающихся производством редкоземельных металлов, на фоне сообщений, что Пекин может использовать их поставки в качестве рычага давления в торговой войне.

Бумаги компаний этого сектора, включая Shenghe Resources Holding Co Ltd, Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd и Jl Mag Rare-Earth Co Ltd, подорожали в пятницу после заявления китайского Минторга о том, что страна намерена удовлетворять спрос других государств на эти металлы. Индекс металлургических компаний поднялся на 0,6%.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng опустился на 0,8% до 26.901,09 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises потерял 0,6% до 10.387,17 пункта.