Последнее обновление: 23.04.2019 16:52

Акции Китая снизились из-за опасений о замедлении темпов смягчения политики

Китайские индексы снизились по итогам волатильной сессии вторника, так как инвесторы опасались, что правительство умерит темпы дальнейшего смягчения политики после выхода превысивших прогнозы экономических данных.

На момент закрытия торгов индекс Shanghai Composite снизился на 0,51 процента до 3.198,59 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,16 процента. Субиндекс финансового сектора вырос на 0,45 процента, сектор потребительских товаров закрылся подъемом на 1,38 процента, индекс недвижимости прибавил 0,46 процента, а субиндекс здравоохранения вырос на 0,2 процента.

Индекс Шэньчжэня снизился на 1,32 процента, а индекс ChiNext Composite Index, отслеживающий динамику акций стартапов, потерял 0,808 процента.

Акции Гонконга закрылись без изменений после длинных праздничных выходных, при этом индекс китайских акций, торгуемых в Гонконге, снизился после сообщения государственного информационного агентства Синьхуа о том, что Китай может скорректировать денежно-кредитную политику, основываясь на экономическом росте и ценовых изменениях.

На момент закрытия торгов индекс Hang Seng снизился на 0,02 процента до 29.963,24 пункта. Индекс China Enterprises потерял 0,32 процента до 11.731,02 пункта.

С начала года фондовый индекс Шанхая вырос на 28,3 процента, CSI300 - на 33,5 процента, в то время как China Enterprises прибавил 15,3 процента. С начала апреля шанхайские акции выросли на 3,49 процента.

К 14.02 юань торговался на уровне 6,7100 к доллару США.

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