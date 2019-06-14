Китайские акции закрылись снижением из-за влияния торгового спора с США

Китайские акции завершили снижением волатильную сессию пятницы, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в ожидании экономических данных, вышедших после закрытия рынка, в то время как угрозы пошлин со стороны США продолжали оказывать давление.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1% до 2.881,97 пункта, однако вырос на 1,9% за неделю.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,8%, прибавив 2,5% по итогам недели.

Субиндекс финансового сектора CSI300 сбавил 0,6%, потребительский сектор - 0,4%, индекс недвижимости подрос на 0,3%, а субиндекс сектора здравоохранения остался без изменений.

Рост промышленного производства в Китае замедлился в мае до 5% - минимума более чем за 17 лет - и оказался ниже ожиданий, что стало очередным признаком ослабления спроса во второй по величине экономике мира на фоне усиления давления в торговле со стороны США.

Китайские регуляторы должны усилить поддержку экономики и поддерживать достаточную ликвидность в финансовой системе, сказал в четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, сигнализировав, что Пекин вскоре может представить новые меры для стимулирования роста.

Президент США Дональд Трамп сказал на этой неделе, что планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но отказался установить крайний срок для введения дополнительных пошлин на китайские товары стоимостью $325 миллиардов.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,7%, до 27.118,53 пункта.

Индекс Hang Seng China Enterprises также потерял 0,7%.