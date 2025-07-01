В Норвегии закрыли последнюю угольную шахту

На норвежском острове Шпицберген в понедельник прекратила работу угольная шахта №7, положив конец более чем столетней истории добычи угля в стране. Об этом передает NTB.

Шахта № 7 работала с 1976 года и в последние годы была единственной угольной шахтой в Норвегии, обеспечивала рабочие места около 60 людям. В понедельник из нее вывезли последнюю партию угля.

Причиной закрытия шахты власти назвали исчерпание запасов, а также то обстоятельство, что в других потенциальных местах добычи уголь значительно худшего качества.

Решение о закрытии шахты на Шпицбергене в 2024 году официально утвердил парламент Норвегии после того, как ее работу продлили на год. Им завершились 109 лет истории добычи угля в Норвегии.

Закрытие шахты также знаменует конец важной эпохи в истории норвежской промышленности, когда уголь был основой поселения и инфраструктуры на Шпицбергене.

В 2022 году солнечная энергетика впервые обогнала каменный уголь в производстве электроэнергии в ЕС.