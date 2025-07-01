Последнее обновление: 01.07.2025 18:00

Новые резиденты «Великого камня» займутся торговлей и средствами персональной мобильности

В индустриальном парке «Великий камень» 30 июня 2025 года зарегистрированы два новых резидента.

Как сообщает сайт парка, совместное российско-китайское предприятие ООО «Шелковый путь будущего» планирует создать электронную торговую платформу, где будут представлены товары народного потребления, промышленная, сельскохозяйственная, фармацевтическая продукция. Компания также построит собственную инфраструктуру для складирования, хранения и оказания услуг.

ООО «КБМоторс» (Республика Беларусь) реализует проект в сфере машиностроения, связанный со средствами персональной мобильности.



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