Последнее обновление: 26.04.2019 16:27

Акции Китая снизились за неделю максимально с октября 2018 года

Акции Китая снизились в пятницу, зафиксировав рекордное недельное снижение с октября 2018 года из-за опасений инвесторов о том, что Пекин может ограничить меры стимулирования на фоне стабилизации экономики.

Тревоги вокруг торгового конфликта с США также оказали давление на настроения инвесторов.

Заместитель председателя Народного банка Китая Лю Гоцян сказал в четверг, что центробанк не намерен ужесточать или смягчать денежно-кредитную политику, добавив, что использование регулятором инструментов управления денежными средствами, таких как сделки РЕПО и среднесрочное кредитование, не является изменением политики.

Днем ранее Народный банк Китая осуществил целевое вливание средств в рынки вместо более масштабных системных мер. Это свидетельствовало о более слабых, чем ожидалось, мерах стимулирования.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что вскоре примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме - это создает условия для возможного соглашения о торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,2 процента и завершил торги на уровне 3.086,40 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 1,3 процента до 3.889,27 пункта; оба индекса упали на 5,6 процента за неделю.

Акции Гонконга немного выросли в пятницу, но зафиксировали максимальное недельное снижение за восемь недель.

Индекс Hang Seng прибавил 0,2 процента до 29.605,01 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,1 процента до 11.510,87 пункта.

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